За минулу добу, 27 травня, в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 402 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 13 298 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 454 особи,

методом ІФА – 11 758 осіб,

експрес-тестами – 23 351 особу.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 196 673 особи;

одужало – 2 020 216 осіб;

летальних випадків – 50 232;

проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Крім того, за добу 27 травня проти коронавірусу було щеплено 16 293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу – 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень.

Протягом доби працювали:

254 мобільних бригад,

1485 пунктів щеплення.

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 595 635 людей.