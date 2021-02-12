Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 000 осіб;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 7 211 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 262 867 осіб;
- одужало – 1 106 155 осіб;
- летальних випадків – 24 174;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), Києві (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 307 випадків;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 297 випадків;
- Донецька область – 147 випадків;
- Житомирська область – 185 випадків;
- Закарпатська область – 314 випадків;
- Запорізька область – 153 випадки;
- Івано-Франківська область – 592 випадки;
- Київська область – 246 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 373 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 91 випадок;
- Рівненська область – 130 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 189 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 145 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 243 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантин продовжать до 30 квітня 2021 року.