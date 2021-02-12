Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 000 осіб;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 7 211 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 40 899 (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 262 867 осіб;
  • одужало – 1 106 155 осіб;
  • летальних випадків – 24 174;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 500 150.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), Києві (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 348 випадків;
  • Вінницька область – 307 випадків;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 297 випадків;
  • Донецька область – 147 випадків;
  • Житомирська область – 185 випадків;
  • Закарпатська область – 314 випадків;
  • Запорізька область – 153 випадки;
  • Івано-Франківська область – 592 випадки;
  • Київська область – 246 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 52 випадки;
  • Львівська область – 373 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 91 випадок;
  • Рівненська область – 130 випадків;
  • Сумська область – 103 випадки;
  • Тернопільська область – 168 випадків;
  • Харківська область – 189 випадків;
  • Херсонська область – 48 випадків;
  • Хмельницька область – 145 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 243 випадки;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантин продовжать до 30 квітня 2021 року.