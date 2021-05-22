Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 665 осіб;
  • летальних випадків – 178;
  • одужало – 12 586 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 27 443 особи,
  • методом ІФА – 11 957 осіб,
  • експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 2 179 988 осіб;
  • одужало – 1 941 625 особи;
  • летальних випадків – 49 279;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.