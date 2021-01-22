За минулу добу в Україні зафіксували 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 900 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 14 239 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 182 969 осіб;

одужало – 928 969 осіб;

летальних випадків – 21 662;

проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 507 випадків;

Вінницька область – 162 випадки;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 266 випадків;

Житомирська область – 152 випадки;

Закарпатська область – 142 випадки;

Запорізька область – 350 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 313 випадків;

Кіровоградська область – 28 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 370 випадків;

Миколаївська область – 275 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 160 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 113 випадків;

Харківська область – 300 випадків;

Херсонська область – 81 випадок;

Хмельницька область – 134 випадки;

Черкаська область – 195 випадків;

Чернівецька область – 217 випадків;

Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.