Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 900 осіб;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 14 239 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 182 969 осіб;
- одужало – 928 969 осіб;
- летальних випадків – 21 662;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 507 випадків;
- Вінницька область – 162 випадки;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 266 випадків;
- Житомирська область – 152 випадки;
- Закарпатська область – 142 випадки;
- Запорізька область – 350 випадків;
- Івано-Франківська область – 226 випадків;
- Київська область – 313 випадків;
- Кіровоградська область – 28 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 370 випадків;
- Миколаївська область – 275 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 192 випадки;
- Рівненська область – 160 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 113 випадків;
- Харківська область – 300 випадків;
- Херсонська область – 81 випадок;
- Хмельницька область – 134 випадки;
- Черкаська область – 195 випадків;
- Чернівецька область – 217 випадків;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- В Україні з 00:00 п’ятниці, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження (локдаун) для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. #Букви розповідали, що дозволено і заборонено в Україні в цей період.
- Кабінет Міністрів додав товари побутової хімії та друковану пресу до переліку товарів, які магазини зможуть продавати під час жорсткого локдауну 8-24 січня.
- Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину Президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств. Глава держави заявив, що “цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун”.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що немає необхідності продовжувати локдаун після 24 січня. Україна повернеться до обмежень “помаранчевої зони”.