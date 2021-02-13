За минулу добу, 12 лютого, в Україні зафіксували 5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 889 осіб;

летальних випадків – 111;

одужало – 6 144;

здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 268 049 осіб;

одужало – 1 112 299 осіб;

летальних випадків – 24 285;

проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 55 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 127 випадків;

Черкаська область – 164 випадки;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.