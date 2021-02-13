Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 889 осіб;
  • летальних випадків – 111;
  • одужало – 6 144;
  • здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 268 049 осіб;
  • одужало – 1 112 299 осіб;
  • летальних випадків – 24 285;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 365 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 140 випадків;
  • Житомирська область – 234 випадки;
  • Закарпатська область – 485 випадків;
  • Запорізька область – 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 668 випадків;
  • Київська область – 265 випадків;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 329 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 183 випадки;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 114 випадків;
  • Сумська область – 130 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 127 випадків;
  • Черкаська область – 164 випадки;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантин продовжать до 30 квітня 2021 року.