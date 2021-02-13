Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 889 осіб;
- летальних випадків – 111;
- одужало – 6 144;
- здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 268 049 осіб;
- одужало – 1 112 299 осіб;
- летальних випадків – 24 285;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 365 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 140 випадків;
- Житомирська область – 234 випадки;
- Закарпатська область – 485 випадків;
- Запорізька область – 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 668 випадків;
- Київська область – 265 випадків;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 55 випадків;
- Львівська область – 329 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 183 випадки;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 114 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 127 випадків;
- Черкаська область – 164 випадки;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантин продовжать до 30 квітня 2021 року.