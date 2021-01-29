Covid-19 Україна

оновлено 29.01.2021 о 08:02

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28 січня

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В Україні – понад 5 тис. нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 28 січня, в Україні зафіксували 5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

П’ятниця, 29 січня 2021, 08:33

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 916 осіб;
  • летальних випадків – 128;
  • одужало – 11 310 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 211 593 особи;
  • одужало – 1 003 341 особа;
  • летальних випадків – 22 479;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у Києві (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 361 випадок;
  • Вінницька область – 282 випадки;
  • Волинська область – 159 випадків;
  • Дніпропетровська область – 259 випадків;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 167 випадків;
  • Закарпатська область – 137 випадків;
  • Запорізька область – 232 випадки;
  • Івано-Франківська область – 356 випадків;
  • Київська область – 326 випадків;
  • Кіровоградська область – 27 випадків;
  • Луганська область – 40 випадків;
  • Львівська область – 440 випадків;
  • Миколаївська область – 207 випадків;
  • Одеська область – 260 випадків;
  • Полтавська область – 218 випадків;
  • Рівненська область – 209 випадків;
  • Сумська область – 123 випадки;
  • Тернопільська область – 179 випадків;
  • Харківська область – 248 випадків;
  • Херсонська область – 70 випадків;
  • Хмельницька область – 147 випадків;
  • Черкаська область – 131 випадок;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що завдяки жорсткому карантину (“локдауну”), введеному в Україні з 8 по 24 січня, вдалося “збити хвилю” коронавірусу COVID-19.
Теги: Коронавірус, Максим Степанов, МОЗ, одужали, померли, статистика

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