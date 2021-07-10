За минулу добу, 9 липня, в Україні зафіксували 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 41, медпрацівників – 33.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 364 особи. Водночас, одужало – 809 осіб, а летальних випадків зафіксовано 20.

За добу було протестовано 18 520 осіб методом ПЛР, 8 452 особи – методом ІФА, 13 225 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 240 753 особи; одужало – 2 176 919 осіб; летальних випадків – 52 592; проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.