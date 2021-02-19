Covid-19 Україна

оновлено 19.02.2021 о 08:02

Всього:

1293672 (+6531)

Хворіють:

128723 (+6531)

Вилікувались:

1139977 (+5857)

Померло:

24972 (+120)

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В Україні – понад 6,5 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 18 лютого, в Україні зафіксували 6 531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

П’ятниця, 19 лютого 2021, 08:31

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 304 особи;
  • летальних випадків – 120;
  • одужало – 5 857 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 293 672 особи;
  • одужало – 1 139 977 осіб;
  • летальних випадків – 24 972;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), Києві (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 544 випадки;
  • Вінницька область – 581 випадок;
  • Волинська область – 180 випадків;
  • Дніпропетровська область – 397 випадків;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 260 випадків;
  • Закарпатська область – 397 випадків;
  • Запорізька область – 182 випадки;
  • Івано-Франківська область – 753 випадки;
  • Київська область – 365 випадків;
  • Кіровоградська область – 63 випадки;
  • Луганська область – 43 випадки;
  • Львівська область – 422 випадки;
  • Миколаївська область – 182 випадки;
  • Одеська область – 238 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 134 випадки;
  • Сумська область – 104 випадки;
  • Тернопільська область – 217 випадків;
  • Харківська область – 182 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 197 випадків;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 458 випадків;
  • Чернігівська область – 178 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • 17 лютого Кабінет Міністрів України підтримав постанову Міністерства охорони здоров’я та продовжив карантин та дію режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня. #Букви розповідали, які обмеження будуть діяти.
  • Івано-Франківщина стала першим регіоном України, де через переповнення медзакладів для лікування хворих на коронавірус доведеться відкрити тимчасовий шпиталь.
Теги: Коронавірус, Максим Степанов, одужали, померли, статистика

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