Джерело: Міністерство соціальної політики України.

У Швеції відбулася пресконференція за участю міністерки соціальних служб Швеції Камілли Вальтерссон Грьонвалль, віцепрезидентки Єврокомісії, єврокомісарки з демократії й демографії Дубравки Шуіци та міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович. Під час пресконференції сторони обговорили питання захисту прав українських дітей.

За словами очільниці Мінсоцполітики, станом на сьогодні понад 7 мільйонів українських дітей стали дітьми війни. Міністерка зазначила, що Україні важливо ще більше посилити роботу в напрямі соціальної, освітньої, психологічної, медичної підтримки родин з дітьми, які сьогодні перебувають в Україні або в евакуації у Європі.

Своєю чергою, міністерка соціальних служб Швеції Камілла Вальтерссон Грьонвалль підкреслила, що одним із пріоритетів уряду Швеції зокрема та ЄС у цілому є підтримка України та докладання зусиль для захисту українських дітей. Вона зазначила, що першочерговим завданням є оновлення системи надання соціальних послуг в Україні, включаючи захист прав дітей і Швеція виступає партнером України в цих питаннях.

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з демократії і демографії Дубравка Шуіца додала, що ЄС засуджує агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням прав людини. Також вона підкреслила, що ЄС закликає Росію негайно припинити переміщення, утримання і депортацію українських дітей.

“Наша мета – підтримати родини з дітьми. Саме тому ми хочемо зробити всі соціальні сервіси максимально доступними і якісними як для дітей, так і для їхніх сімей. Нам важливо забезпечити підтримку всіх сервісів для родин, які зараз перебувають у кризі. Така допомога включає створення прийомних родин для дітей, які втратили рідних батьків. Це найперше і найосновніше”, – резюмувала Оксана Жолнович.