За минулу добу, 15 липня, в Україні зафіксували 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 50, медпрацівників – 16.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 422 особи. Водночас, одужало – 616 осіб, а летальних випадків зафіксовано 17.

За добу було протестовано 18 276 осіб методом ПЛР, 8 942 особи – методом ІФА, 14 372 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 243 605 осіб; одужали – 2 180 281 особа; летальних випадків – 52 702; проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (24), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.