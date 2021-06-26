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В Україні – понад 700 нових випадків COVID-19

За минулу добу 25 червня, в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 29, медпрацівників – 12.

Субота, 26 червня 2021, 08:55

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 526 осіб. Водночас, одужало – 1 835 осіб, а летальних випадків зафіксовано 35.

За добу було протестовано 21 715 осіб методом ПЛР, 8 880 осіб – методом ІФА, 15 340 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 233 546 осіб; одужало – 2 161 972 особи; летальних випадків – – 52 269; проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.

Теги: COVID-19, вакцина проти коронавірусу, Коронавірус, МОЗ, одужали, ПЛР, померли, статистика

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