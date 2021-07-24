За минулу добу, 23 липня, в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 51, медпрацівників – 20.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 395 осіб. Водночас, одужало – 394 особи, а летальних випадків зафіксовано 24.

За добу було протестовано 39 142 особи методом ПЛР, 7 326 осіб – методом ІФА, 13 235 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 248 164 особи; одужали – 2 184 036 осіб; летальних випадків – 52 835; проведено ПЛР-тестувань – 11 258 394.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.