Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 446 осіб. Водночас, одужало – 639 осіб, а летальних випадків зафіксовано 21.
За добу було протестовано 18 411 осіб методом ПЛР, 7 630 осіб – методом ІФА, 14 016 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 247 419 осіб; одужали – 2 183 642 особи; летальних випадків – 52 811; проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- США через програму COVAX передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech.
- 5 липня стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
- 18 липня Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna (2 млн доз), яку передали Сполучені Штати Америки.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
- Із середи, 21 липня, в Україні стартував останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.