В Україні – понад 8 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 25 лютого, в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 762 осіб;

летальних випадків – 146;

одужало – 4 244 осіб;

здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 333 844 особи;

одужало – 1 163 555 осіб;

летальних випадків – 25 742;

проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 748 випадків;

Вінницька область – 738 випадків;

Волинська область – 219 випадків;

Дніпропетровська область – 421 випадок;

Донецька область – 136 випадків;

Житомирська область – 455 випадків;

Закарпатська область – 515 випадків;

Запорізька область – 120 випадків;

Івано-Франківська область – 857 випадків;

Київська область – 548 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 474 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 133 випадки;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 305 випадків;

Харківська область – 331 випадок;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 262 випадки;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 638 випадків;

Чернігівська область – 130 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.