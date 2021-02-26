В Україні – понад 8 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 762 осіб;
- летальних випадків – 146;
- одужало – 4 244 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 333 844 особи;
- одужало – 1 163 555 осіб;
- летальних випадків – 25 742;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 748 випадків;
- Вінницька область – 738 випадків;
- Волинська область – 219 випадків;
- Дніпропетровська область – 421 випадок;
- Донецька область – 136 випадків;
- Житомирська область – 455 випадків;
- Закарпатська область – 515 випадків;
- Запорізька область – 120 випадків;
- Івано-Франківська область – 857 випадків;
- Київська область – 548 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 133 випадки;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 305 випадків;
- Харківська область – 331 випадок;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 262 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 638 випадків;
- Чернігівська область – 130 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин.
- В Івано-Франківській області запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби.