Covid-19 Україна

оновлено 26.02.2021 о 09:02

Всього:

1333844 (+8003)

Хворіють:

144547 (+8003)

Вилікувались:

1163555 (+4244)

Померло:

25742 (+146)

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В Україні – понад 8 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 25 лютого, в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

П’ятниця, 26 лютого 2021, 08:31

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 762 осіб;
  • летальних випадків – 146;
  • одужало – 4 244 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 333 844 особи;
  • одужало – 1 163 555 осіб;
  • летальних випадків – 25 742;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 748 випадків;
  • Вінницька область – 738 випадків;
  • Волинська область – 219 випадків;
  • Дніпропетровська область – 421 випадок;
  • Донецька область – 136 випадків;
  • Житомирська область – 455 випадків;
  • Закарпатська область – 515 випадків;
  • Запорізька область – 120 випадків;
  • Івано-Франківська область – 857 випадків;
  • Київська область – 548 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 474 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 133 випадки;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 305 випадків;
  • Харківська область – 331 випадок;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 262 випадки;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 638 випадків;
  • Чернігівська область – 130 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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