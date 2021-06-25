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25 червня

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В Україні – понад 800 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксували 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 32).

П’ятниця, 25 червня 2021, 08:30

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 489 осіб. Водночас, одужало – 2 405 осіб, а летальних випадків зафіксовано 53.

За добу було протестовано 19 481 особу методом ПЛР, 9 160 осіб – методом ІФА, 17 079 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 232 790 осіб; одужало – 2 160 137 осіб; летальних випадків – 52 234; проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.

Теги: Коронавірус, МОЗ, статистика

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