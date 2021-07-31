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В Україні – понад 900 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 30 липня, в Україні зафіксували 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 61, медпрацівників – 43.

Субота, 31 липня 2021, 08:29

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 486 осіб. Водночас, одужало – 510 осіб, а летальних випадків зафіксовано 15.

За добу було протестовано 20 659 осіб методом ПЛР, 7 895 осіб – методом ІФА, 13 992 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 252 785 осіб; одужали – 2 186 863 особи; летальних випадків – 52 945; проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

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Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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