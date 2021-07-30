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В Україні – понад 950 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 29 липня, в Україні зафіксували 962 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 51, медпрацівників – 49.

П’ятниця, 30 липня 2021, 08:38

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 488 осіб. Водночас, одужало – 504 особи, а летальних випадків зафіксовано 14.

За добу було протестовано 19 397 осіб методом ПЛР, 7 997 осіб – методом ІФА, 13 934 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 251 869 осіб; одужали – 2 186 353 особи; летальних випадків – 52 930; проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

  • Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року.

 

Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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