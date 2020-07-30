Внаслідок негоди станом на ранок четверга знеструмлено 52 населені пункти у 5 областях України.

Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 07:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населені пункти у 5 областях, а саме: Чернігівська – 23, Рівненська – 13, Сумська – 10, Волинська – 3 та Чернівецька – 3”, – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.