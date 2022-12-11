В Україні внаслідок восьми масованих ракетних ударів пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. Різною мірою зазнали пошкоджень 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

На сьогодні в українській енергетичній системі залишається суттєвий дефіцит потужності.

“Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії”, – зазначив прем’єр.

За його словами, у Міненерго доручили визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання. Йдеться про те, які об’єкти першочергово необхідно підключали до живлення:

Критична інфраструктура й лікарні;

Підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу;

Бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти;

Житловий сектор.

Минулого тижня для відбудови системи теплопостачання в Кременчуці було скеровано 100 млн грн. Ще 50 млн грн направили Сумській області на відбудову зруйнованої інфраструктури.

Всього по регіонах уряд виділив на відбудову вже понад 5 млрд гривень. Серед них уряд розподілив 340 млн євро для регіонів через спільний із ЄІБ проєкт “Програми відновлення України”.

“Це кошти на відновлення освітніх закладів, лікарень, критичної інфраструктури, ЦНАПів. У 10 регіонах буде реалізовано 83 проєкти”, — додав Шмигаль.