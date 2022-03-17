У соцмережах поширюється фото та відео врятованих сиріт. Ці матеріали супроводжуються закликом "швидко всиновити" та про готовність влади України передавати дітей-сиріт у "добрі руки".

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

У повідомленні застерігають, що це — фейк, розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, жертву шахраїв та порушниками українського законодавства. В Україні торгівля, передання або одержання дитини караються позбавленням волі строком від 5 до 12 років.

Наголошується, що Україна не “роздає” дітей-сиріт. Якщо буде потрібна будь-яка допомога, про це повідомлять офіційно.

Однак наразі в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат. Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання.