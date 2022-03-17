Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО у Facebook.
У повідомленні застерігають, що це — фейк, розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, жертву шахраїв та порушниками українського законодавства. В Україні торгівля, передання або одержання дитини караються позбавленням волі строком від 5 до 12 років.
Наголошується, що Україна не “роздає” дітей-сиріт. Якщо буде потрібна будь-яка допомога, про це повідомлять офіційно.
Однак наразі в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки чи взяття під патронат. Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але і вона вимагає щонайменше 7 документів і проходження спецнавчання.
- Нагадаємо, що сьогодні, 17 березня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі. Перелік коридорів — тут
- Також російські війська скинули авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Інформація про постраждалих досі недоступна через безперервний обстріл. Водночас стало відомо, що поруч із будівлею видно напис “діти” російською мовою, котрий видно з повітря.
- Вже сьогодні у Маріуполі продовжують розбирати завали драмтеатру, на який вчора російські окупанти скинули бомбу. Відомо, що люди, які були у тамтешньому бомбосховищі, вижили і зараз їм допомагають вибратись з-під завалів. Наразі вдалось визволити понад сотню людей.