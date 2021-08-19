Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Відповідний лист надіслано сьогодні головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.
“Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя”, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
В умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236:
- носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;
- дотримуватися фізичної дистанції;
- дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;
- дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції;
У МОЗ зазначили, що наявний запас тестів дає змогу зробити більше ніж 2 млн досліджень. Ще є 2,3 млн експрес-тестів. Для безперервної спроможності якісного тестування на COVID-19 очікується ще постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та, щонайменше 2.8 млн швидких тестів на визначення антигену.
У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.