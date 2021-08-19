За результатами аналізу епідемічної ситуації з тестуванням на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відповідний лист надіслано сьогодні головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

“Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя”, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

В умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236:

носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;

дотримуватися фізичної дистанції;

дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції;

У МОЗ зазначили, що наявний запас тестів дає змогу зробити більше ніж 2 млн досліджень. Ще є 2,3 млн експрес-тестів. Для безперервної спроможності якісного тестування на COVID-19 очікується ще постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та, щонайменше 2.8 млн швидких тестів на визначення антигену.

У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.