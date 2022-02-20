Служба безпеки України (СБУ) посилила контррозвідувальні заходи через загострення на Донбасі і загрози щодо можливого російського вторгнення. Силовиків перевели на режим готовності реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки посилила роботу разом з іншими органами влади. За словами голови СБУ Івана Баканова, особливу увагу звертають на безпеку об’єктів критичної інфраструктури. В Україні по всіх регіонах тривають відповідні контррозвідувальні навчання. Їх проводять з акцентом на захист державного кордону і стратегічних об’єктів, а також відпрацьовується протидія можливим терактам і диверсіям.

Іван Баканов зазначив, що наразі країна-агресор застосовує цілий комплекс інструментів для тиску на Україну. Тому громадян закликали зберігати спокій, не піддаватися паніці та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел. Оскільки ціллю інформаційної війни є дестабілізація настроїв всередині країни.

“Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну”, – резюмував голова Служби безпеки.

Зазначимо, що протягом 2021 року у Донецькій та Луганській областях СБУ викрила і затримала 14 бойовиків незаконних збройних формувань, 11 ворожих агентів та запобігла чотирьом терористичним актам на сході України.