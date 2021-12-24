Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених від COVID-19 людей у світі до кінця 2021 року року має становити, щонайменше, 40%.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14,5 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 13,3 млн осіб, отримали додаткову дозу 1 389 осіб. Загалом проведено понад 27,8 млн щепленнь.

За тиждень із 18 до 24 грудня в Україні виявили 39 992 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 3 342 дітей та 906 медичних працівників. Госпіталізували 12 027 людей, летальних випадків — 1 791. Одужали 101 829 людини.

“Червоний” рівень епіднебезпеки через поширення COVID-19 зберігається у Волинській і Запорізькій областях. Усі решта області — у “жовтій” зоні.