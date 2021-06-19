В Україні повністю вакциновані проти COVID-19 понад 355 тис. осіб

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 700 711 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 355 790 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 056 499 щеплень.
Найбільше вакциновано людей віком 20 – 39 років – 539 869. Жінок щеплено на 7,7% більше, ніж чоловіків.
Лідерами за кількістю вакцинацій є місто Київ, Дніпропетровська та Київська області.
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 67 101 людини. З них вакциновано першою дозою – 48 656 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 445 особи.
Щеплення здійснювали силами 566 мобільних бригад з імунізації та 920 пунктів щеплення.
Зараз використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac. Станом на 18 червня, на національних та регіональних складах зараз знаходиться близько 2,5 млн доз вакцин різних виробників.
Найбільшу кількість щеплень за 18 червня 2021 року було проведено у Києві – 12 434 щеплення, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 260 321 щеплення.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.