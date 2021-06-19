В Україні повністю вакциновані проти COVID-19 понад 355 тис. осіб

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу COVID-19 щеплення в Україні отримали понад 355 тисяч осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 700 711 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 355 790 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 056 499 щеплень.

Найбільше вакциновано людей віком 20 – 39 років – 539 869. Жінок щеплено на 7,7% більше, ніж чоловіків.

Лідерами за кількістю вакцинацій є місто Київ, Дніпропетровська та Київська області.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 67 101 людини. З них вакциновано першою дозою – 48 656 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 445 особи.

Щеплення здійснювали силами 566 мобільних бригад з імунізації та 920 пунктів щеплення.

Зараз використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer, CoronaVac/Sinovac. Станом на 18 червня, на національних та регіональних складах зараз знаходиться близько 2,5 млн доз вакцин різних виробників.

Найбільшу кількість щеплень за 18 червня 2021 року було проведено у Києві – 12 434 щеплення, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 260 321 щеплення.