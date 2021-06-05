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В Україні повністю вакциновані проти коронавірусу понад 145 тис. осіб

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу COVID-19 щеплення в Україні отримали понад 145 тис. осіб.

Субота, 5 червня 2021, 09:00

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом було проведено 1 323 163 щеплення.

За минулу добу, 4 червня, було щеплено 57 440 людей. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані – 3 730 людей.

Протягом доби працювали: 502 мобільні бригади та 514 пунктів щеплення.

Станом на 5 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 635 704 людини.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

  • 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  • 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
  • 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
  • 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
  • В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр сьогодні відкрили і у Львові на на базі стадіону “Арена Львів”.
Теги: COVID-вакцина, вакцина проти коронавірусу, вакцинація

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