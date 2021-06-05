В Україні повністю вакциновані проти коронавірусу понад 145 тис. осіб

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу COVID-19 щеплення в Україні отримали понад 145 тис. осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом було проведено 1 323 163 щеплення.

За минулу добу, 4 червня, було щеплено 57 440 людей. Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані – 3 730 людей.

Протягом доби працювали: 502 мобільні бригади та 514 пунктів щеплення.

Станом на 5 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 635 704 людини.