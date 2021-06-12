Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали першу дозу – 1 430 990 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 230 420 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 60 062 особи. З них вакциновано першою дозою – 35 680 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 26 382 особи.
Щеплення здійснювали силами 549 мобільних бригад з імунізації та 701 пункту щеплення.
Найбільшу кількість щеплень за 11 червня 2021 року було проведено у Києві – 9 883 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 196 892 щеплень.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.