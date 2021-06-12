Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу COVID-19 щеплення в Україні отримали понад 230 тис. осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали першу дозу – 1 430 990 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 230 420 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 60 062 особи. З них вакциновано першою дозою – 35 680 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 26 382 особи.

Щеплення здійснювали силами 549 мобільних бригад з імунізації та 701 пункту щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 11 червня 2021 року було проведено у Києві – 9 883 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 196 892 щеплень.