В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства.
В уряді планомірно працюють над тим, щоби забрати все майно та кошти РФ та спрямувати їх на посилення української армії й на відновлення держави.
Водночас у підписаному президентом України Володимиром Зеленським санкційному списку РНБО немає жодного російського олігарха, зокрема Аркадія Ротенберга та Михайла Фрідмана. Про це 9 вересня заявляв голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
- Віталій Шабунін нагадав, що більш як два місяці тому Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволили конфісковувати майно росіян в Україні. Проте, наголосив він, за цей час державні органи не подали жодної заяви до суду щодо стягнення таких активів.
- В ЄС схвалили сьомий пакет санкцій щодо РФ. Відповідно до санкцій, імпорт російського золота буде заборонено. Також передбачається замороження активів російського “Сбербанку”.
- 27 липня стало відомо, що столичний торговельний центр Ocean Plaza припинить свою роботу. Причина — мажоритарним власником досі є компанія, що повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.