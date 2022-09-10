російсько-українська війна
18:52 В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича
18:28 Українські десантники взяли у полон російського підполковника: фото
18:00 Донеччина: на околицях Лимана тривають бої
17:38 У РФ заявили, що «перегрупували» війська в районі Ізюму та Балаклеї на територію «ДНР»
17:21 ЗСУ на околицях Лисичанська — Гайдай
17:03 Німеччина готова до зупинки постачань російського газу – Олаф Шольц
15:56 Понад 8 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану
15:25 Уряд схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку фінансування у розмірі 530 млн доларів
15:03 «Твоя кров може воювати»: в Україні запустили національну кампанію донорства
14:45 СБУ опублікувала фото спецпризначенців «Альфа» у Куп’янську
14:15 ЗСУ просунулись на декілька десятків кілометрів на Херсонщині
13:50 У Києві заблокували ботоферму, яку використовували PR-компанії РФ для поширення антиукраїнського контенту
13:47 Катування та вбивства: правоохоронці фіксують воєнні злочини росіян проти цивільних українців на звільнених територіях Харківщини
13:18 Україна веде переговорили про виділення 1,5 млрд доларів від США на закупівлю газу
12:44 У Луганській області окупанти вкрали понад 1 мільйон тонн зерна
12:06 На порталі «Дія» запрацювала нова послуга, що дозволяє зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини онлайн
11:50 США, Євросоюз та G-7 запровадили заборону на морське транспортування російської нафти
11:28 За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
11:00 До Києва прибула очільниця німецького МЗС Анналена Бербок
10:53 В Україні викрили зрадницю на підприємстві ракетно-космічної галузі: передавала РФ оборонні розробки
10:18 Вночі російські окупанти обстріляли Миколаївську область
10:07 До Києва повернули ще 25 тіл оборонців Маріуполя
09:56 США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів озброєння, які були відправлені в Україну
09:20 Джо Байден прилетить до Великої Британії на похорон королеви Єлизавети II
09:08 На Луганщині авіація ЗСУ влучила по 25 опорних пунктах окупантів та знищила склад боєприпасів
08:59 Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є значні руйнування
08:21 Зеленський закликав «деяких блогерів» не розповідати завчасно інформацію про результати контрнаступу ЗСУ
07:41 10 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Більшість українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 10 вересня
00:05 Порошенко разом з волонтерами передадуть ЗСУ партію радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку

В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича

Сьогодні, 10 вересня, Кабінет Міністрів України повторно наклав санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску. Це дозволить остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

Субота, 10 вересня 2022, 18:52
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Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства.

В уряді  планомірно працюють над тим, щоби забрати все майно та кошти РФ та спрямувати їх на посилення української армії й на відновлення держави.

Водночас у підписаному президентом України Володимиром Зеленським санкційному списку РНБО немає жодного російського олігарха, зокрема Аркадія Ротенберга та Михайла Фрідмана. Про це 9 вересня заявляв голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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