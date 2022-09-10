В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича

Сьогодні, 10 вересня, Кабінет Міністрів України повторно наклав санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску. Це дозволить остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, заморожування та конфіскація всіх активів Росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства.

В уряді планомірно працюють над тим, щоби забрати все майно та кошти РФ та спрямувати їх на посилення української армії й на відновлення держави.

Водночас у підписаному президентом України Володимиром Зеленським санкційному списку РНБО немає жодного російського олігарха, зокрема Аркадія Ротенберга та Михайла Фрідмана. Про це 9 вересня заявляв голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.