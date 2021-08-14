Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook голова відомства Андрій Мальований.

Таку заяву він зробив за підсумками наради з представниками Херсонської обласної прокуратури щодо розслідувань екологічних порушень на території області. Йдеться про незаконне добування корисних копалин, зокрема й водних ресурсів; скиди недостатньо очищених стічних вод з комунальних та промислових підприємств тощо.

За словами Мальованого, найближчим часом Держекоінспекція планує розпочати позапланові перевірки підприємств по всій Україні.

“Найближчим часом Держекоінспекція має розпочати проведення позапланових перевірок підприємств по всій Україні, які здійснюють діяльність у прибережно-захисних смугах водних об’єктів, а також найбільших забруднювачів водних ресурсів”, – наголосив Мальований.

Він очікує на оперативне реагування прокуратури, Служби безпеки та Національної поліції на можливе виявлення ознак кримінальних порушень, а також недопуск учасників перевірок на підприємства.

Варто зазначити, що напередодні президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 30 липня 2021 року “Про стан водних ресурсів України”.

Цим документом, зокрема, доручено Кабінету Міністрів створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Також планується ухвалити закон “Про загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України” на 2022-2026 роки”.

Серед завдань для Кабміну є і створення концепції “державної цільової наукової програми управління водними ресурсами”. У розробці концепції мають брати участь науковці з Національної академії наук України.

У документі хочуть передбачити проведення наукових досліджень “сучасного екологічного стану річкових басейнів в умовах зміни клімату з метою мінімізації можливих загроз та ризиків у сфері забезпечення водної безпеки”.