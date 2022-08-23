В Україні позбавлятимуть батьківських прав через відмову від обов’язкової евакуації дітей

Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що “долі цих дітей держава доручать більш відповідальним вихователям — вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють”, яких визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації від місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Відповідну постанову ухвалив Уряд 23 серпня на своєму засіданні. Ініціатором документу виступило Мінреінтеграції.

Нагадаємо, на початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому з Донецької області вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти.