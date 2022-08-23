В Україні позбавлятимуть батьківських прав через відмову від обов’язкової евакуації дітей

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що “долі цих дітей держава доручать більш відповідальним вихователям — вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють”, яких визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації від місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Відповідну постанову ухвалив Уряд 23 серпня на своєму засіданні. Ініціатором документу виступило Мінреінтеграції.
Нагадаємо, на початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому з Донецької області вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.
- Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Донеччини із закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.