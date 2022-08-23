російсько-українська війна
Партнерський матеріал
18:30 Дитячі товари: косметика для догляду
18:20 Канада запроваджує нові санкції проти Росії
18:12 Анджей Дуда закликав повністю демонтувати «Північний потік-2»
17:49 В Україні позбавлятимуть батьківських прав через відмову від обов’язкової евакуації дітей
17:30 ЄС має враховувати політичні аспекти під час видачі віз росіянам — представниця Єврокомісії
17:30 Джонсон: Велика Британія ніколи не визнає анексію РФ будь-якої території України
17:26 Проведення так званого «трибуналу» над українськими захисниками в Маріуполі вважатиметься воєнним злочином — ООН
17:02 У Steam та GOG.com проходять фестивалі українських ігор до Дня незалежності
16:59 «Другої світової війни не було б, якби СРСР не домовився з Німеччиною» – старший радник Конгресу США Пол Массаро
16:07 Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти – Reuters
16:06 Зеленський і Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості у Києві
15:53 Глава російського МЗС Лавров засудив ізраїльські ракетні удари по Сирії та закликав «поважати суверенітет країни»
15:38 Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський імпорт скоротився на 50%
15:14 Прем’єрка Фінляндії заявила, що варто відмовитися від російських енергоресурсів та посилити санкції
15:09 Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано та пошкоджено кілька приватних будинків
15:04 Тайвань заявив про перетин середньої лінії Тайванської протоки п’ятьма китайськими літаками
14:54 23 серпня – День міста Харків
14:35 В Україні викрили військовослужбовців РФ, які тероризували жителів Київської області
14:16 ФСБ може організувати серію терактів у російських містах з масовими жертвами — секретар РНБО
14:00 Понад 1000 дітей із Маріуполя примусово перебувають в родинах у Росії
13:38 Російські окупанти створюють штучний голод у Запорізькій області, щоб прискорити паспортизацію – Спротив
13:33 Громадян США закликали негайно покинути територію України через загрозу ракетних ударів з боку РФ
13:29 У серпні половині території Євросоюзу загрожує посуха
13:06 У Луганській області окупанти знищують документи чоловіків, аби мобілізувати їх
12:58 В Одесі до Дня державного прапора розгорнули 18-метровий стяг на маяку
12:40 Російські окупанти накопичують техніку поблизу Запорізької АЕС – Енергоатом
12:25 СБУ заблокувала криптогаманець російського «волонтера», який збирав кошти для окупантів
12:21 Окупанти завдали удару по Дніпру: уламки ракет впали на приватні будинки
Партнерський матеріал
11:55 Сучасний ноутбук Hewlett Packard
11:49 Шольц та Трюдо домовилися про подальшу допомогу Україні
11:48 Історія українського прапора
11:46 Російські окупанти будують понтонний міст біля пошкодженого Антонівського — британська розвідка

В Україні позбавлятимуть батьківських прав через відмову від обов’язкової евакуації дітей

Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.

Вівторок, 23 серпня 2022, 17:49
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що “долі цих дітей держава доручать більш відповідальним вихователям — вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють”, яких визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації від місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Відповідну постанову ухвалив Уряд 23 серпня на своєму засіданні. Ініціатором документу виступило Мінреінтеграції.

Нагадаємо, на початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому з Донецької області вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти.

Теги: батьківські права, війна, Донецька область, евакуація, Мінреінтеграції, обов'язкова евакуація, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook