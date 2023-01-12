В Україні працюють над відкриттям центрів для реабілітації військовополонених. Міністерство оборони має намір створити їх в усіх регіонах.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу.

11 січня один із таких центрів відкрито в Миколаєві. Ганна Маляр зазначила, що робота із повернення українських полонених складається з двох етапів. Спершу йдуть перемовити та повернення, а другою частиною — постізоляційний період.

“Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання”, – підкреслила заступниця міністра.

Військові зможуть отримати увесь спектр послуг у такому центрі.

“Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які знаходяться в полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться”, – додала Ганна Маляр.

Також ведеться робота зі вже звільненими із полону. Більшість колишніх військовополонених після реабілітації повертається на службу.

Заступниця міністра наголосила, що Україна абсолютно відкрита в процесі обмінів. Також наша країна дотримується всіх міжнародних норм щодо утримання військовополонених росіян.

“Наші списки – відкриті, у нас немає кулуарних домовленостей. Усе відкрито для світу”, – зауважила вона.