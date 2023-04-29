Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Shark Mini створили з урахуванням побажань аеророзвідників з підрозділів Сил безпеки та оборони України.
Shark Mini завдовжки 125 сантиметрів та розмахом крил 2, 6 метра у зібраному вигляді поміщається у двох рюкзаках. Для початку роботи з Shark Mini не потрібна пускова установка: безпілотник можна запускати з руки.
Новий український безпілотник має режим автономної посадки та може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням.
Як зазначають розробники, новий безпілотний комплекс Shark Mini посилить спроможності збору та передачі розвідданих в інтересах українських артилеристів, бійців спецпідрозділів та воїнів-піхотинців.
Зараз Shark Mini перебуває на етапі заводських випробувань.
Основні тактико-технічні характеристики БПЛА Shark Mini:
- Радіус дії ― до 35 кілометрів;
- Робоча висота ― 1000 метрів.
- Максимальна злітна маса ― 5 кілограмів;
- Тривалість польоту ― 2 години;
- Максимальна швидкість ― 120 км/год.
- Проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.
- В Україні триває 430-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українськими захисниками ліквідовано вже більш як 190 тисяч російських загарбників.