Компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотний літальний апарат під назвою Shark Mini, він є зменшеною модифікацією однойменного розвідкомплексу, який уже використовують на фронті.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Shark Mini створили з урахуванням побажань аеророзвідників з підрозділів Сил безпеки та оборони України.

Shark Mini завдовжки 125 сантиметрів та розмахом крил 2, 6 метра у зібраному вигляді поміщається у двох рюкзаках. Для початку роботи з Shark Mini не потрібна пускова установка: безпілотник можна запускати з руки.

Новий український безпілотник має режим автономної посадки та може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням.

Як зазначають розробники, новий безпілотний комплекс Shark Mini посилить спроможності збору та передачі розвідданих в інтересах українських артилеристів, бійців спецпідрозділів та воїнів-піхотинців.

Зараз Shark Mini перебуває на етапі заводських випробувань.

Основні тактико-технічні характеристики БПЛА Shark Mini:

Радіус дії ― до 35 кілометрів;

Робоча висота ― 1000 метрів.

Максимальна злітна маса ― 5 кілограмів;

Тривалість польоту ― 2 години;

Максимальна швидкість ― 120 км/год.