Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Державним агентством меліорації та рибного господарства презентували експериментальний проєкт з проведення електронних аукціонів на спеціальне використання водних біоресурсів, його реалізація триватиме 2 роки.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відтак, торги здійснюватимуться на платформі Prozorro. За словами, заступника міністра аграрної політики та продовольства Віталія Головня, реалізація проєкту забезпечить збільшення кількості учасників, упередження одноосібності та фінансову адаптивність.

Під час презентації суб’єктам рибного господарства, потенційним учасникам аукціонів представили дорожню карту проведення електронних торгів: від того, як практично проходить аукціон, визначаються та оцінюються лоти, до наступних кроків після завершення аукціону.

Основними цілями експериментального проекту є:

забезпечення ефективної та прозорої процедури надання права на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах;

створення прозорих умов економічної конкуренції серед суб’єктів господарювання;

розвиток малого і середнього бізнесу та економічний розвиток в цілому;

управління процесами підвищення продуктивності екосистем, збереження та розширення їх біорізноманіття;

створення сприятливих умов для нарощування обсягів високоякісної продукції вітчизняного виробництва для гарантування продовольчої безпеки держави, задоволення потреб населення у продукції рибного господарства.

“Експериментальний проєкт – це реальне підґрунтя впровадження промислового рибальства на засадах прозорої конкуренції з використанням сучасних комунікаційних технологій, покликаний на раціональне використання водних біоресурсів в цілому по Україні”, – підсумував Віталій Головня.