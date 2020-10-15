На аукціоні продали Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" за 55,083 мільонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Аукціон виграв ТОВ “ЛВН Лімітед”. Стартова ціна – 49 565 714 грн.

Компанія була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні – таким чином автоматично ставши його переможцем.

Проте ТОВ “ЛВН Лімітед” запропонувала ціну, вищу за стартову – вона перевищувала 5 мільйонів гривень – для отримання переваги в разі можливої ​​конкуренції в ході торгів.

У Фонді відзначили, що зростання ціни від стартової вдалося досягти завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів, які мотивують учасників пропонувати більш високу ціну від стартової ще на етапі подачі заявок.

Приватизація заводу завершиться офіційно після підписанння протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Нагадаємо, в жовтні 2019 президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо роздержавлення спиртової галузі. В грудні парламент прийняв законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту. Згідно з прийнятим законом, з 1 липня приватний бізнес має змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.

В лютому Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планувало до кінця року передати на приватизацію 41 підприємство ДП “Укрспирт”.