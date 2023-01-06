Станом на ранок 6 січня в Україні споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Відтак, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення. Наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

В “Укренерго” зазначили, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС.

Крім того, у компанії закликали розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово. Адже дотримання цих правил дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

“Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Через складність та масштабність пошкоджень ремонти потребують значних ресурсів та часу. Але ми обов’язково все відбудуємо.Ми не забуваємо про цілі ворога позбавити українців світла і готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене”, – підсумували в компанії.

Своєю чергою, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що через похолодання обмеження в енергосистемі незначно виросли, попри стабільні стабілізаційні графіки. Він також зауважив, що зараз зросла кількість локальних аварій й закликав бути уважними й обережно користуватися електроприладами.

Коваленко додав, що за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину. Він резюмував, що це суттєво допомагає енергосистемі триматися.