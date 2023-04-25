Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
“Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. Через коронавірус ми щотижня втрачаємо близько ста людей. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника”, – розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення
За даними МОЗ, рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19.
Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 млн щеплень. Одну дозу щеплення отримали 16 327 904 людини, дві дози – 15 477 258, отримали першу бустерну дозу – 3 171 471 людина, другу бустерну дозу – 296 892 особи.
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