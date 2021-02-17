Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, інформують #Букви.

“За нашими розрахунками до 30 квітня точно ми повинні жити в умовах карантинних обмежень. Це правильно з точки зору більш точного планування життя українців”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Згідно з документом, країна повертається до моделі адаптивного карантину. Зокрема, на території України встановлюється в цілому або на території регіонів “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Обмеження встановлюватимуть відповідно до складності епідеміологічної ситуації у регіоні.

“Зелена зона”

У “зеленій зоні” передбачається перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Вся країна може перейти у “зелену зону” якщо:

  • рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідеміологічного порогу, передбаченого для цієї області;
  • коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

“Жовта зона”

“Жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки автоматично запроваджують у всіх областях країни. На території цієї зони продовжують діяти чинні обмеження, але Кабмін передбачив певні пом’якшення.

У “жовтій зоні” дозволяються:

  • масові заходи, якщо для однієї людини є 4 м² або заповненість залу до 50%;
  • відвідування закладів освіти групами понад 20 людей;
  • функціонування закладів харчування до 00:00 (наразі до 23:00);
  • відвідування матчів командних видів спорту, але за умови заповненості стадіонів та інших спортивних приміщень на 50%.

“Помаранчева зона”

Перехід у “помаранчеву зону” не передбачає посилення карантинних обмежень, однак сигналізує про погіршення ситуації та ймовірний перехід у “червону зону”.

Регіон переходить у “помаранчеву зону” за умови, якщо протягом тижня перевищено один із наступних показників:

  • завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;
  • понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
  • менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;
  • коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Місцева влада має повноваження вводити додаткові обмежувальні заходи, якщо населений пункт знаходиться у цій зоні.

“Червона зона”

“Червоний рівень” епідеміологічної небезпеки вводять у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде зафіксовано:

  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж на 65%;
  • кількість тестувань на 100 тисяч населення менше як 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID понад 60.

У “червоній зоні” заборонено:

  • приймання відвідувачів закладам громадського харчування;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів і ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • відвідування спортивних матчів та змагань;
  • відвідування освітніх установ.

Своєю чергою працюватимуть:

  • банки;
  • АЗС;
  • ветеринарні магазини;
  • аптеки;
  • усі продовольчі магазини.

Постанова Кабміну почне діяти 24 лютого.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, відвідування футбольних матчів дозволять з 18 лютого. 

  • Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину – будуть визначені чотири рівні епідемічної небезпеки.