Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, інформують #Букви.
“За нашими розрахунками до 30 квітня точно ми повинні жити в умовах карантинних обмежень. Це правильно з точки зору більш точного планування життя українців”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Згідно з документом, країна повертається до моделі адаптивного карантину. Зокрема, на території України встановлюється в цілому або на території регіонів “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Обмеження встановлюватимуть відповідно до складності епідеміологічної ситуації у регіоні.
“Зелена зона”
У “зеленій зоні” передбачається перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Вся країна може перейти у “зелену зону” якщо:
- рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідеміологічного порогу, передбаченого для цієї області;
- коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.
“Жовта зона”
“Жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки автоматично запроваджують у всіх областях країни. На території цієї зони продовжують діяти чинні обмеження, але Кабмін передбачив певні пом’якшення.
У “жовтій зоні” дозволяються:
- масові заходи, якщо для однієї людини є 4 м² або заповненість залу до 50%;
- відвідування закладів освіти групами понад 20 людей;
- функціонування закладів харчування до 00:00 (наразі до 23:00);
- відвідування матчів командних видів спорту, але за умови заповненості стадіонів та інших спортивних приміщень на 50%.
“Помаранчева зона”
Перехід у “помаранчеву зону” не передбачає посилення карантинних обмежень, однак сигналізує про погіршення ситуації та ймовірний перехід у “червону зону”.
Регіон переходить у “помаранчеву зону” за умови, якщо протягом тижня перевищено один із наступних показників:
- завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;
- понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
- менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.
Місцева влада має повноваження вводити додаткові обмежувальні заходи, якщо населений пункт знаходиться у цій зоні.
“Червона зона”
“Червоний рівень” епідеміологічної небезпеки вводять у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде зафіксовано:
- завантаженість лікарняних ліжок більш ніж на 65%;
- кількість тестувань на 100 тисяч населення менше як 300;
- кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID понад 60.
У “червоній зоні” заборонено:
- приймання відвідувачів закладам громадського харчування;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів і ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- відвідування спортивних матчів та змагань;
- відвідування освітніх установ.
Своєю чергою працюватимуть:
- банки;
- АЗС;
- ветеринарні магазини;
- аптеки;
- усі продовольчі магазини.
Постанова Кабміну почне діяти 24 лютого.
За словами глави МОЗ Максима Степанова, відвідування футбольних матчів дозволять з 18 лютого.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину – будуть визначені чотири рівні епідемічної небезпеки.