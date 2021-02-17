У середу, 17 лютого, Кабінет Міністрів України підтримав постанову Міністерства охорони здоров’я та продовжив карантин та дію режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, інформують #Букви.

“За нашими розрахунками до 30 квітня точно ми повинні жити в умовах карантинних обмежень. Це правильно з точки зору більш точного планування життя українців”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Згідно з документом, країна повертається до моделі адаптивного карантину. Зокрема, на території України встановлюється в цілому або на території регіонів “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Обмеження встановлюватимуть відповідно до складності епідеміологічної ситуації у регіоні.

“Зелена зона”

У “зеленій зоні” передбачається перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Вся країна може перейти у “зелену зону” якщо:

рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідеміологічного порогу, передбаченого для цієї області;

коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

“Жовта зона”

“Жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки автоматично запроваджують у всіх областях країни. На території цієї зони продовжують діяти чинні обмеження, але Кабмін передбачив певні пом’якшення.

У “жовтій зоні” дозволяються:

масові заходи, якщо для однієї людини є 4 м² або заповненість залу до 50%;

відвідування закладів освіти групами понад 20 людей;

функціонування закладів харчування до 00:00 (наразі до 23:00);

відвідування матчів командних видів спорту, але за умови заповненості стадіонів та інших спортивних приміщень на 50%.

“Помаранчева зона”

Перехід у “помаранчеву зону” не передбачає посилення карантинних обмежень, однак сигналізує про погіршення ситуації та ймовірний перехід у “червону зону”.

Регіон переходить у “помаранчеву зону” за умови, якщо протягом тижня перевищено один із наступних показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Місцева влада має повноваження вводити додаткові обмежувальні заходи, якщо населений пункт знаходиться у цій зоні.

“Червона зона”

“Червоний рівень” епідеміологічної небезпеки вводять у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде зафіксовано:

завантаженість лікарняних ліжок більш ніж на 65%;

кількість тестувань на 100 тисяч населення менше як 300;

кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID понад 60.

У “червоній зоні” заборонено:

приймання відвідувачів закладам громадського харчування;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів і ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

відвідування спортивних матчів та змагань;

відвідування освітніх установ.

Своєю чергою працюватимуть:

банки;

АЗС;

ветеринарні магазини;

аптеки;

усі продовольчі магазини.

Постанова Кабміну почне діяти 24 лютого.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, відвідування футбольних матчів дозволять з 18 лютого.