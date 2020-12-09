Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми пропонуємо продовжити карантин до 28 лютого 2021 року. Також продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого”, – заявив глава МОЗ Максим Степанов.
У рамках нової постанови МОЗ передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Відтепер вони можуть працювати до 23:00, однак забороняються розрахункові операції після 22:00.
Нагадаємо, що у середу, 9 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня. #Букви розповідали, що буде заборонено.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.