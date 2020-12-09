У середу, 9 грудня, Кабінет міністрів України продовжив дію карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу до кінця зими. Також подовжено дію режиму надзвичайної ситуації.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми пропонуємо продовжити карантин до 28 лютого 2021 року. Також продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 лютого”, – заявив глава МОЗ Максим Степанов.

У рамках нової постанови МОЗ передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Відтепер вони можуть працювати до 23:00, однак забороняються розрахункові операції після 22:00.

Нагадаємо, що у середу, 9 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня. #Букви розповідали, що буде заборонено.