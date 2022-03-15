Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження дії воєнного стану ще на 30 діб.

Про це йдеться у відповідному указі.

Він передбачає продовження строку дії воєнного стану ще на 30 діб, починаючи з 26 березня.

Що передбачає воєнний стан?

посилення охорони об’єктів державного значення;

можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;

запровадження комендантської години;

особливий режим в’їзду-виїзду;

перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.

можливість евакуації населення;

можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;

видворення за межі країни громадян країни-агресора.

Також у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.