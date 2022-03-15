Про це йдеться у відповідному указі.
Він передбачає продовження строку дії воєнного стану ще на 30 діб, починаючи з 26 березня.
Що передбачає воєнний стан?
- посилення охорони об’єктів державного значення;
- можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;
- запровадження комендантської години;
- особливий режим в’їзду-виїзду;
- перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.
- можливість евакуації населення;
- можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;
- видворення за межі країни громадян країни-агресора.
Також у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.
- Також Зеленський підписав два закони, які встановлюють кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією (колабораціонізм).
- Водночас начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомив, що в Україні мобілізували майже всіх резервістів зі списку першої черги, тому розпочалась мобілізація резервістів наступних категорій.
- Нагадаємо, 25 лютого Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона триватиме протягом 90 діб.
- Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія може запровадити на своїй території воєнний стан.