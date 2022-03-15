Про це йдеться у відповідному указі.

Він передбачає продовження строку дії воєнного стану ще на 30 діб, починаючи з 26 березня.

Що передбачає воєнний стан?

  • посилення охорони об’єктів державного значення;
  • можливість запровадження трудової повинності, використання ресурсів підприємств, установ та організацій для військових потреб;
  • запровадження комендантської години;
  • особливий режим в’їзду-виїзду;
  • перевірка документів, обмеження свободи пересування, обмеження масових заходів.
  • можливість евакуації населення;
  • можливість запровадження квартирної повинності для розміщення військ;
  • видворення за межі країни громадян країни-агресора.

Також у місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації.