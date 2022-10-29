Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“Паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність. Відповідну постанову нещодавно прийняв уряд”, – розповіли у відомстві.
Відтак, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.
Варто зазначити, що нещодавно посли ЄС погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.
У Європейській раді зазначили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України й практику РФ щодо видачі російських закордонних паспортів жителям тимчасово окупованих регіонів.
Крім того, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.
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- З 1 листопада 2022 року в Україні збільшиться вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.
- Уряд Болгарії вирішив ввести візовий режим для росіян зі службовими паспортами.