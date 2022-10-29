Уряд України ухвалив постанову, згідно з якою внутрішні паспорти українців зберігають свою дійсність, якщо їхній термін дії закінчився під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Паспорти громадян України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність. Відповідну постанову нещодавно прийняв уряд”, – розповіли у відомстві.

Відтак, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Варто зазначити, що нещодавно посли ЄС погодили мандат на переговори з Європарламентом щодо рішення про неприйняття російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.

У Європейській раді зазначили, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України й практику РФ щодо видачі російських закордонних паспортів жителям тимчасово окупованих регіонів.

Крім того, ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.