Публічна чітка п’єс молодих українських “шекспірів” пройде в рамках фінальної частини ІІ Лабораторії драматургії НСТДУ. 10 п’єс за 3 дні презентують на Сцені 77 Київського національного театру оперети.

Проєкт під кураторством відомого україно-німецького драматурга Павла Ар’є стартував у червні поточного року. До ІІ Лабораторії драматургії НСТДУ організатори запрошували всіх тих, хто вміє або хоче писати, готовий вчитися та прагне визнання власних сценічних робіт. Тож, був всеукраїнський конкурс, учасників відбирали з різних куточків країни.

Під час І Резиденції 15 відібраних щасливчиків безкоштовно відвідували теоретично-практичні семінари та ворк-шопи з драматургії. Далі – вчилися майстерності у вже відомих українських режисерів та драматургів: П. Ар’є, Н. Блок, Є. Лавренчука, В. Малахова та інших. Під завісу літа, під час ІІ Резиденції, автори писали власні п’єси в супроводі консультацій від іменитих кураторів.

Тепер фіналісти готові показати власні роботи. 16-18 жовтня в стінах Київського національного театру оперети буде презентовано десять читок за три дні. Вхід на події фестивалю – вільний. Однак, у зв’язку з карантинними обмеженнями зала може прийняти лише 50 осіб. Тому для глядачів передбачена обов’язкова реєстрація. Крім того, вхід до театру та перебування у ньому лише в захисній масці.

Лабораторію драматургії було засновано 2019 р. Національною спілкою театральних діячів України. Цьогоріч проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Партнери – Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, радіо “Культура”.

Повна програма Фестивалю сучасної драми 2020

16 жовтня «Четверта стіна», «Чума», «Зіскочити з петель»

17 жовтня «Ловець снів», «Десафінадо», «Дядя Міша проходить мимо»

18 жовтня «Present Perfect», «День стійкості», «Подорож Амундсена», «Читери»