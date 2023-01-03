Сьогодні, 3 січня, на засіданні Кабінет міністрів України прийняв розроблену Міненергетики постанову "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, документ передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

У відомстві зазначили, що імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня 2022 року.

На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. За даними Міненергетики, цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

Водночас ціни на ринку “на добу наперед” в країнах ЄС – суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів.

З огляду на це, постановою передбачено на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію.

У відомстві пояснили, що для того, щоб уникнути маніпуляцій, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.

Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів.