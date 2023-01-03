Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Відтак, документ передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.
У відомстві зазначили, що імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня 2022 року.
На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. За даними Міненергетики, цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.
Водночас ціни на ринку “на добу наперед” в країнах ЄС – суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів.
З огляду на це, постановою передбачено на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію.
У відомстві пояснили, що для того, щоб уникнути маніпуляцій, графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.
Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів.
- У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.
- 19 листопада зі Словаччини у тестовому режимі імпортували електроенергію потужністю 1 МВт протягом 2 годин. Роботи здійснив державний енерготрейдер АТ “Енергетична компанія України”.
- Починаючи з 14 грудня, українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.