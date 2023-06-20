В Україні протягом 2023 року планують створити 20 центрів життєстійкості, де українці зможуть отримати всю необхідну їм соціальну підтримку.

Джерело: Міністерство соціальної політики України.

Під час робочого візиту до Ізраїлю міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович ознайомилася з ізраїльським досвідом роботи центрів резильєнтності та презентувала програму впровадження таких просторів в Україні – осередків, де люди отримують всю необхідну їм соціальну підтримку.

Очільниці Мінсоцполітики зазначила, що до кінця 2023 року заплановано облаштувати 20 центрів життєстійкості по Україні. На сьогодні вже розпочато проєктування такого центру в Ірпені – одному з міст, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії на Київщині. А в перспективі максимальний план – 1500 таких центрів по всій Україні, у кожній із громад.

“Для цього нам потрібно підготувати більше ніж 7 тисяч соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів. Тому будемо вдячні Ізраїлю за допомогу в навчанні наших працівників, побудові системної освіти”, – зазначила Оксана Жолнович.

За її словами, досвід Ізраїлю засвідчив, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім’ями та дітьми, психологічна підтримка саме на ранніх етапах, яка дозволяє уникнути подальшого загострення стану здоров’я, – все це Україна впроваджуватиме і на рівні своїх центрів життєстійкості.

“Те, що ми плануємо втілити, – це великі простори життєстійкості в кожній громаді України. Будь-яка людина, звернувшись у такі центри по допомогу і підтримку, зможе їх отримати. Ми бачимо ці осередки місцем сили цілої громади, яке б допомогло зорганізувати і скоординувати роботу різних соціальних інституцій”, – пояснила Оксана Жолнович.

Як зазначила перша леді України Олена Зеленська, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, уже 2000 українських фахівців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL: опановували допомогу після травматичних подій, в екстрених ситуаціях, роботу з ПТСР, із постраждалими від сексуального насильства, пацієнтами з ампутованими кінцівками.