Рада національної безпеки і оборони ініціювала перший в Україні аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Повідомляється, що аудит проведуть “з метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС”.

Кабінету Міністрів доручили впродовж пів року проаналізувати військово-технічне співробітництво України з іноземними державами за останні три роки.

Зокрема, мають проаналізувати:

експорт озброєння та військової техніки до іноземних держав (фінансові показники, діяльність органів влади та галузі тощо);

розвиток світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;

ефективність військово-технічного співробітництва України з іншими державами; фактори, які впливають на це співробітництво;

потенціал розвитку ВТС України з іноземними державами.

“На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України”, – пояснили в РНБО.

Крім цього, РНБО вимагає щомісячного звіту щодо результатів проведеної роботи.