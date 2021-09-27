Про це йдеться на сайті РНБО.
Повідомляється, що аудит проведуть “з метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС”.
Кабінету Міністрів доручили впродовж пів року проаналізувати військово-технічне співробітництво України з іноземними державами за останні три роки.
Зокрема, мають проаналізувати:
- експорт озброєння та військової техніки до іноземних держав (фінансові показники, діяльність органів влади та галузі тощо);
- розвиток світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
- ефективність військово-технічного співробітництва України з іншими державами; фактори, які впливають на це співробітництво;
- потенціал розвитку ВТС України з іноземними державами.
“На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України”, – пояснили в РНБО.
Крім цього, РНБО вимагає щомісячного звіту щодо результатів проведеної роботи.
- Нагадаємо, раніше український завод “Кузня на Рибальському” звинуватив владу в завданні свідомого удару по обороноздатності України, вимагали припинити переслідування підприємства. Детальніше – за посиланням.