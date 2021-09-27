Про це йдеться на сайті РНБО.

Повідомляється, що аудит проведуть “з метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС”.

Кабінету Міністрів доручили впродовж пів року проаналізувати військово-технічне співробітництво України з іноземними державами за останні три роки.

Зокрема, мають проаналізувати:

  • експорт озброєння та військової техніки до іноземних держав (фінансові показники, діяльність органів влади та галузі тощо);
  • розвиток світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки;
  • ефективність військово-технічного співробітництва України з іншими державами;  фактори, які впливають на це співробітництво;
  • потенціал розвитку ВТС України з іноземними державами.

“На основі огляду розроблятиметься Стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України”, – пояснили в РНБО.

Крім цього, РНБО вимагає щомісячного звіту щодо результатів проведеної роботи.

  • Нагадаємо, раніше український завод “Кузня на Рибальському” звинуватив владу в завданні свідомого удару по обороноздатності України, вимагали припинити переслідування підприємства. Детальніше – за посиланням.