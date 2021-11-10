Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від COVID-19.

Про це йдеться у наказі міністерства.

9 листопада МОЗ опублікував наказ №2469, згідно з яким в Україні випробують 2 іноземні препарати від коронавірусної інфекції.

Серед препаратів, які випробуватимуть, буде китайський “Проксалутамід”, який розробила компанія Kintor Pharmaceuticals. Це відбуватиметься у рамках третьої фази дослідження ефективності та безпечності ліків у ушпиталених пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступила американська “дочка” компанії.

Випробування триватимуть у Харківській обласній інфекційній лікарні, лікарні №16 Дніпра, Одеській інфекційній лікарні, Полтавській обласній інфекційній лікарні, лікарні №13 Харкова, лікарні №1 Вінниці та Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні.

Також випробують німецький препарат “COR-101”, який розробила CORAT Therapeutics GmbH. Це буде дослідження в межах другої фази випробувань у паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. Тут вивчатимуть безпечність, переносність, фармакокінетику, фармакодинаміку й ефективність препарату.

Раніше повідомлялося, що в Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.