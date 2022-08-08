Про це повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.

Артилерійські установки можуть вражати ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Всередині може перебувати екіпаж з трьох людей: водія, командира та навідника. У Gepard такі комплекси, що здатні покривати об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

Установки стали розробляти ще у 1960-х роках. Вони тривалий час були важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Від них відмовилися на початку 2000-х років.

Gepard базується на шасі танка Leopard 1. У нього на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA. Техніка має два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів;

Для ЗСУ зробили модифікацію. Було встановлено цифровий комп’ютер, що може приймати дані з інших радіолокаційних станцій (РЛС). В ОК “Південь” пояснили, що завдяки цьому установка бачить ціль поза своєю зоною. Також основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей.