Про це повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.
Артилерійські установки можуть вражати ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Всередині може перебувати екіпаж з трьох людей: водія, командира та навідника. У Gepard такі комплекси, що здатні покривати об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.
Установки стали розробляти ще у 1960-х роках. Вони тривалий час були важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Від них відмовилися на початку 2000-х років.
Gepard базується на шасі танка Leopard 1. У нього на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA. Техніка має два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів;
Для ЗСУ зробили модифікацію. Було встановлено цифровий комп’ютер, що може приймати дані з інших радіолокаційних станцій (РЛС). В ОК “Південь” пояснили, що завдяки цьому установка бачить ціль поза своєю зоною. Також основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей.
Магазин Gepard містить 20 снарядів для наземних цілей. Його темп вогню сягає 550 пострілів з кожної гармати на хвилину.
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