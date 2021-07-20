В Україні завершили запис на вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 через застосунок "Дія".

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці застосунку.

Причина – старт 5-го (останнього) етапу вакцинації населення проти коронавірусу, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.

“Реєструватися на вакцинацію в “Дії” більше не потрібно. Розпочинається 5-й етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі охочі – незалежно від віку та інших факторів. Отже, запис через “Дію” більше не потрібен”, – наголошується в повідомленні.

Також зазначено, що протягом всього часу в “Дії” записалися на вакцинацію 698 тисяч українців (понад 40% вже вакцинувалися).

Про це поінформували і в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

“З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний застосунок “Дія” перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення”, – уточнили в МОЗ.

Як відомо, п’ятий етап вакцинації офіційно стартує із середи, 21 липня, про що сьогодні оголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення (зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями).

Записатися на вакцинацію можна:

• до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу;

• за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які працюють як у робочі, так і у вихідні дні;

• у центрах вакцинації та пунктах щеплень буде також “жива черга”.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Щеплення здійснюють вакцинами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Covishield, SKBio та Moderna.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.