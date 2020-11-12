За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано ​​11 057 нових випадків COVID-19. Захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ Україні.

За останню добу госпіталізовано – 1 509 осіб; летальних випадків – 198; одужало – 6 235 осіб; тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 500 865 осіб;

одужало – 227 694 особи;

летальних випадків – 9 145;

проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.