Про це повідомляє пресслужба МОЗ Україні.
За останню добу госпіталізовано – 1 509 осіб; летальних випадків – 198; одужало – 6 235 осіб; тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 500 865 осіб;
- одужало – 227 694 особи;
- летальних випадків – 9 145;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 47 563 випадки;
- Вінницька область – 13 153 випадки;
- Волинська область – 17 610 випадків;
- Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
- Донецька область – 15 478 випадків;
- Житомирська область – 20 589 випадків;
- Закарпатська область – 18 470 випадків;
- Запорізька область – 16 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
- Київська область – 22 431 випадок;
- Кіровоградська область – 3 422 випадки;
- Луганська область – 4 822 випадки;
- Львівська область – 35 535 випадків;
- Миколаївська область – 11 373 випадки;
- Одеська область – 30 704 випадки;
- Полтавська область – 13 767 випадків;
- Рівненська область – 23 585 випадків;
- Сумська область – 16 101 випадок;
- Тернопільська область – 22 798 випадків;
- Харківська область – 45 469 випадків;
- Херсонська область – 6 272 випадки;
- Хмельницька область – 21 392 випадки;
- Черкаська область – 11 323 випадки;
- Чернівецька область – 26 699 випадків;
- Чернігівська область – 10 804 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.