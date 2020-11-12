Про це повідомляє пресслужба МОЗ Україні.

За останню добу госпіталізовано – 1 509 осіб; летальних випадків – 198; одужало – 6 235 осіб; тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 500 865 осіб;
  • одужало – 227 694 особи;
  • летальних випадків – 9 145;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 47 563 випадки;
  • Вінницька область – 13 153 випадки;
  • Волинська область – 17 610 випадків;
  • Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
  • Донецька область – 15 478 випадків;
  • Житомирська область – 20 589 випадків;
  • Закарпатська область – 18 470 випадків;
  • Запорізька область – 16 084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
  • Київська область – 22 431 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 422 випадки;
  • Луганська область – 4 822 випадки;
  • Львівська область – 35 535 випадків;
  • Миколаївська область – 11 373 випадки;
  • Одеська область – 30 704 випадки;
  • Полтавська область – 13 767 випадків;
  • Рівненська область – 23 585 випадків;
  • Сумська область – 16 101 випадок;
  • Тернопільська область – 22 798 випадків;
  • Харківська область – 45 469 випадків;
  • Херсонська область – 6 272 випадки;
  • Хмельницька область – 21 392 випадки;
  • Черкаська область – 11 323 випадки;
  • Чернівецька область – 26 699 випадків;
  • Чернігівська область – 10 804 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.