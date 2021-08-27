В Україні рекордно виросли ціни на продукти. Втім, на думку експертів, у найближчі кілька місяців зростання цін може вповільнитися.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зокрема, в Україні значно подорожчали курятина, рис, цукор, молоко, гречка та свинина.

Соняшникова олія підскочила в ціні на понад 20 гривень: з 42,07 у грудні 2020-го до 64,73 у липні 2021-го.

Водночас, вартість хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку з грудня 2020 року піднялася з 26,73 грн до 29,90 грн у липні 2021 року. Зростання цін на інші продукти можна відслідкувати у таблиці нижче.

У коментарі виданню “Радіо Свобода” профільні експерти пояснили, цього року продовольчі ціни “підганяє” одразу кілька чинників. Деякі з них – глобальні й зачіпають майже всі країни світу, а деякі – місцеві фактори, на які певною мірою міг би вплинути Уряд.

Втім, за їх словами, у найближчі кілька місяців зростання цін на продукти може вповільнитися, а деякі з них навіть трохи подешевшають.

Виконавчий директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин зазначив, що фермер не буде продавати продукцію всередині країни дешевше, ніж може продати за кордон. Тому внутрішні та світові ціни синхронізуються, якщо не обмежувати експорт.

Президента “Українського клубу аграрного бізнесу” та колишній заступник міністра агрополітики Володимир Лапа, заступниця директора компанії “ПроАгро Груп” Марія Колесник та старший економіст “CASE Україна” Володимир Дубровський також погодилися з тим, що саме світові тенденції є основними причинами подорожчання продуктів в Україні.

Водночас, причиною росту вартості олії, зерна, яєць та птиці є неврожай або песимістичні очікування щодо нього і дефіцит зернових та олійних культур на світових ринках.

Колесник уточнила, що цей чинник значно потужніше впливає на ціни, ніж високий врожай в Україні.

При цьому, майже всі експерти погодилися з тим, що крім зростання цін в українських крамницях, від цієї ситуації є й позитив: Україна, як експортер продовольства – виграє від того, що її продукція дорожчає у світі, причому вся одразу. Це означитиме більші доходи фермерів, краще наповнення бюджету, більше валюти в економіці, а відтак має і зміцнішати українська гривня.

Наразі в Україні дешевшають лише яйця та сезонні овочі. На думку експертів, на окремі овочі, а також на фрукти – ціни падатимуть ще й восени.

Водночас, важливі товари, які стрімко дорожчали весь рік, нині стабілізувалися на одному рівні – серед них гречка, хліб та соняшникова олія.

Лапа наголосив, що світова тенденція, а також збір врожаю в Україні призведуть до періоду стабільних цін.

Колесник, зі свого боку, вважає, що світовий попит на продовольство призведе до того, що ціни в Україні “зупиняться” ненадовго, і не на всі продукти.