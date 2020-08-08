Міністерство охорони здоров'я рекордно збільшило кількість щоденних тестів на COVID-19 - всього 39 869 тестувань, з яких 19 327 — дослідження методом ПЛР.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Якщо у квітні в Україні проводилося 250 тестувань на добу, то сьогодні загальна кількість склала 19 327 досліджень методом ПЛР. Різниця очевидна. Але ми й надалі будемо збільшувати кількість тестувань та розбудовувати епідеміологічну службу”, — зазначив міністр.

За попередню добу загалом здійснено 39 869 тестувань, з них 19 327 досліджень — методом ПЛР, а також 20 542 — методом ІФА.

Всього ж від початку епідемії COVID-19 в Україні проведено 1 154 378 тестів методом ПЛР та 703 195 — методом ІФА.