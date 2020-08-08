Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Якщо у квітні в Україні проводилося 250 тестувань на добу, то сьогодні загальна кількість склала 19 327 досліджень методом ПЛР. Різниця очевидна. Але ми й надалі будемо збільшувати кількість тестувань та розбудовувати епідеміологічну службу”, — зазначив міністр.
За попередню добу загалом здійснено 39 869 тестувань, з них 19 327 досліджень — методом ПЛР, а також 20 542 — методом ІФА.
Всього ж від початку епідемії COVID-19 в Україні проведено 1 154 378 тестів методом ПЛР та 703 195 — методом ІФА.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України запропонує Уряду розширити перелік критеріїв, за якими буде визначатися рівень епідеміологічної небезпеки в тому чи іншому регіоні.
- В Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 750 випадків COVID-19, за добу – 1489.