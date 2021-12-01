Про це повідомила пресслужба Національного банку за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

У листопаді бізнес значно погіршив оцінки економічного становища своїх підприємств.  У листопаді 2021 року  індекс ІОДА  становив 49.8 у порівнянні з 51.4 у жовтні та вперше за 7 місяців (із травня 2021 року) незначно знизився нижче нейтрального рівня.

Стрімке подорожчання енергоносіїв, брак  сировинних товарів, збільшення виробничих витрат і зростання захворюваності в Україні та у світі погіршили оцінки підприємств більшості секторів економіки, які беруть участь в щомісячних опитуваннях.

Оцінки щодо зайнятості також погіршилися: підприємства всіх секторів не очікують збільшення чисельності працівників. Підприємства будівництва мають гірші очікування щодо наймання, підприємства послуг зберігають нейтральні оцінки.

Довідка: Щомісячне опитування підприємств тривало з 04 до 23 листопада 2021 року. В опитуванні взяло участь 385 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.4% – компанії промисловості, 28.6% – сфери послуг, 22.6% – торгівлі, 5.5% – будівництва, 33.2% респондентів – великі підприємства, 30.4% – середні, 36.4% – малі. 

36.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції: 9.4% – лише експортні операції, 16.1% – лише імпортні операції, 37.7% – не здійснюють зовнішніх економічних операцій.