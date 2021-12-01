Підприємства всіх секторів економіки прогнозують зростання цін на власну продукцію на тлі здорожчання сировини, матеріалів та товарів постачальників.

Про це повідомила пресслужба Національного банку за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

У листопаді бізнес значно погіршив оцінки економічного становища своїх підприємств. У листопаді 2021 року індекс ІОДА становив 49.8 у порівнянні з 51.4 у жовтні та вперше за 7 місяців (із травня 2021 року) незначно знизився нижче нейтрального рівня.

Стрімке подорожчання енергоносіїв, брак сировинних товарів, збільшення виробничих витрат і зростання захворюваності в Україні та у світі погіршили оцінки підприємств більшості секторів економіки, які беруть участь в щомісячних опитуваннях.

Оцінки щодо зайнятості також погіршилися: підприємства всіх секторів не очікують збільшення чисельності працівників. Підприємства будівництва мають гірші очікування щодо наймання, підприємства послуг зберігають нейтральні оцінки.

Довідка: Щомісячне опитування підприємств тривало з 04 до 23 листопада 2021 року. В опитуванні взяло участь 385 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.4% – компанії промисловості, 28.6% – сфери послуг, 22.6% – торгівлі, 5.5% – будівництва, 33.2% респондентів – великі підприємства, 30.4% – середні, 36.4% – малі.

36.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції: 9.4% – лише експортні операції, 16.1% – лише імпортні операції, 37.7% – не здійснюють зовнішніх економічних операцій.